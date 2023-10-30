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Зеленский желанный гость в Израиле, верю, что он приедет в ближайшее время — посол в Киеве

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30.10.2023, 09:22
Зеленский желанный гость в Израиле, верю, что он приедет в ближайшее время — посол в Киеве - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA/Robert Ghement)

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что президент Владимир Зеленский является "желанным гостем" в его стране. Об этом он сообщил в интервью изданию Ynet.

По его словам, информация о том, что Зеленскому якобы "отказали в визите" в Израиль, является неправдивой, так как официального запроса от Украины не было. 

Он отметил, что Иерусалим отправил Киеву сообщение о том, что Зеленский может приехать в любое время.

"Я верю, что он прибудет в ближайшее время. Дата еще не назначена, но он желанный гость в Израиле, и я верю, что его визит состоится", — сказал Бродский. 

Ранее издание Times of Israel написало, что Израиль якобы отказал Зеленскому в визите в знак солидарности в связи с нападением ХАМАС, так как это "не ко времени". Посол Украины в стране Евгений Корнийчук назвал это "спекуляциями". 

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийИзраильвойнаМихаэль Бродский

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