Зеленский желанный гость в Израиле, верю, что он приедет в ближайшее время — посол в Киеве

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что президент Владимир Зеленский является "желанным гостем" в его стране. Об этом он сообщил в интервью изданию Ynet.

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По его словам, информация о том, что Зеленскому якобы "отказали в визите" в Израиль, является неправдивой, так как официального запроса от Украины не было.

Он отметил, что Иерусалим отправил Киеву сообщение о том, что Зеленский может приехать в любое время.

"Я верю, что он прибудет в ближайшее время. Дата еще не назначена, но он желанный гость в Израиле, и я верю, что его визит состоится", — сказал Бродский.

Ранее издание Times of Israel написало, что Израиль якобы отказал Зеленскому в визите в знак солидарности в связи с нападением ХАМАС, так как это "не ко времени". Посол Украины в стране Евгений Корнийчук назвал это "спекуляциями".

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

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