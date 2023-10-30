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Зеленський бажаний гість в Ізраїлі, вірю, що він приїде найближчим часом — посол у Києві

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30.10.2023, 09:22
Зеленський бажаний гість в Ізраїлі, вірю, що він приїде найближчим часом — посол у Києві - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA/Robert Ghement)

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що президент Володимир Зеленський є "бажаним гостем" у його країні. Про це він повідомив у інтерв'ю газеті Ynet.

За його словами, інформація про те, що Зеленському нібито "відмовили у візиті" до Ізраїлю, є неправдивою, оскільки офіційного запиту від України не було.

Він зазначив, що Єрусалим надіслав Києву повідомлення про те, що Зеленський може приїхати в будь-який час.

"Я вірю, що він прибуде найближчим часом. Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі, і я вірю, що його візит відбудеться", – сказав Бродський.

Раніше видання Times of Israel написало, що Ізраїль нібито відмовив Зеленському у візиті на знак солідарності у зв'язку з нападом ХАМАС, оскільки це "не на часi". Посол України в країні Євген Корнійчук назвав це "спекуляціями".

  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаІзраїльМіхаель Бродський
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