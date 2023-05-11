Зеленского спросили о потерях: Засекретить – общее решение военных, все фиксируется

Информация о потерях Сил обороны и Сил безопасности в полномасштабной войне засекречена по решению военно-политического руководства, и она будет оставаться такой до конца войны. Об этом в интервью ВВС сказал президент Владимир Зеленский, уточнив, что у командования "есть все цифры".

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Отвечая на соответствующий вопрос с добавкой "Не думаете ли вы, что страна заслуживает этого знать?", глава государства сказал, что "есть информация, которой мы не делимся: это наше общее решение всех военных".

"У нас все фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры. Есть, к сожалению, смерти, есть, к сожалению, жертвы, к сожалению, ранены. Нам не все равно, сколько людей ранены и сколько людей погибли", – ответил Зеленский.

Он уточнил, что "мы понимаем количество пленных" и "понимаем, сколько людей, которых сейчас с нами нет".

"Имеется соответствующее решение государства. Мы будем следовать этому решению", – добавил президент.

На вопрос "сможете ли вы победить в войне в этом году?" он сказал, что "будем делать все, чтобы так было".

15 апреля 2023 года министр обороны Алексей Резников ответил на вопрос о потерях украинских военных – "меньше, чем погибших от землетрясения в Турции". В Турции погибли около 50 000 человек.

Также он говорил в апреле, что Генштаб "справляется с компенсацией потерь".

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