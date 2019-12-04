Зеркаль: Ермак рекомендовал мне прекратить медиаактивность

Елена Зеркаль (Фото: пресс-служба YES©2019)

Замминистра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала в эфире радио НВ, что помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак "настойчиво рекомендовал" ей прекратить медиаактивность.

"Я потом больше двух месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле того, как они (Офис президента, - ред.) видят развитие событий. Я не получала никаких установок касательно того, как комментировать, и я избегала любых комментариев", - рассказала дипломат.

Читайте также: "Вжарим-вжарим". Зеркаль - о репарациях в случае победы в Гааге

При этом Зеркаль объяснила логику Ермака тем, что она не была частью команды, которая принимает решения, - и ее комментарии "могли бы навредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент".

Читайте также: Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией