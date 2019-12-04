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Зеркаль: Ермак рекомендовал мне прекратить медиаактивность

Зеркаль: Ермак рекомендовал мне прекратить медиаактивность - Фото
Елена Зеркаль (Фото: пресс-служба YES©2019)
04.12.2019, 08:27

Замминистра иностранных дел прислушалась к рекомендации, чтобы "не создавать напряжение", которое могло бы навредить делам в международных судах

Замминистра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала в эфире радио НВ, что помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак "настойчиво рекомендовал" ей прекратить медиаактивность.

"Я потом больше двух месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле того, как они (Офис президента, - ред.) видят развитие событий. Я не получала никаких установок касательно того, как комментировать, и я избегала любых комментариев", - рассказала дипломат.

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При этом Зеркаль объяснила логику Ермака тем, что она не была частью команды, которая принимает решения, - и ее комментарии "могли бы навредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент".

  • 22 мая президент назначил Зеркаль на пост заместителя главы своей Администрации, а спустя час указ об этом убрали с сайта главы государства. На следующий день Зеленский издал другой указ, которым отменил указ о назначении Зеркаль.
  • 14 августа Зеркаль заявила, что планирует завершить свою работу в МИД, и считает, что вместе со своей командой выполнила задачи, которые стояли перед ней.
  • 22 ноября Зеркаль написала заявление об увольнении из МИД.

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