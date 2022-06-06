Зеркальная реакция. Южная Корея и США запустили восемь ракет в ответ на испытания КНДР
Южная Корея и Соединенные Штаты запустили восемь ракет в ответ на ракетные испытания Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства обороны Южной Кореи.
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Как отмечается, Вооруженные силы Южной Кореи и США выпустили восемь ракет класса "земля-земля" в течение примерно 10 минут, начиная с 04:45 утра в понедельник, 6 июня (19:45 по Гринвичу, 5 июня) в ответ на восемь баллистических ракет малой дальности, выпущенных северянами в воскресенье.
Акция Южной Кореи и США стала демонстрацией способности и готовности нанести точечный удар по источнику запусков ракет КНДР или центрам управления и поддержки, сообщило информагентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
- 27 мая США призвали к усилению санкций ООН в отношении Северной Кореи из-за ее запусков баллистических ракет, но Китай и Россия наложили вето на это предложение.
- В последние недели Северная Корея испытала ряд ракет, в том числе крупнейшую межконтинентальную баллистическую ракету.
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