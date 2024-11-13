Женщину, которая осквернила могилы военных в Киеве, хотят отправить лечиться – прокуратура

Прокуратура направила дело в суд и просит отправить женщину на лечение в спецучреждение

Акт вандализма попал на камеры (Фото: скрин)

Прокуратура завершила расследование дела о надругательстве над могилами погибших защитников Украины. Подозреваемая не осознавала свои действия из-за психических расстройств, говорится в сообщении Печерской окружной прокуратуры Киева.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, 60-летняя женщина из-за психического состояния не осознает своих действий и не может управлять ими. Она не раз находилась на лечении и получала психиатрическую помощь.

Подозреваемая сейчас помещена в заведение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сообщили в прокуратуре.

Дело направлено в суд. Прокуратура просит применить к подозреваемой в совершении надругательства над могилами по хулиганским мотивам принудительные меры лечения.

Об инциденте стало известно 20 июня 2024 года. Как выяснило следствие, женщина зашла на территорию парка Аскольдова могила и начала портить могилы украинских защитников. Она срывала памятные таблички, разбивала лампадки, рвала флаг Украины.

Всего пострадали могилы трех защитников: Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи, Андрея Пильщикова с позывным Джус, а также Павла Петриченко.