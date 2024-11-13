Женщину, которая осквернила могилы военных в Киеве, хотят отправить лечиться – прокуратура
Прокуратура завершила расследование дела о надругательстве над могилами погибших защитников Украины. Подозреваемая не осознавала свои действия из-за психических расстройств, говорится в сообщении Печерской окружной прокуратуры Киева.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, 60-летняя женщина из-за психического состояния не осознает своих действий и не может управлять ими. Она не раз находилась на лечении и получала психиатрическую помощь.
Подозреваемая сейчас помещена в заведение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сообщили в прокуратуре.
Дело направлено в суд. Прокуратура просит применить к подозреваемой в совершении надругательства над могилами по хулиганским мотивам принудительные меры лечения.
Об инциденте стало известно 20 июня 2024 года. Как выяснило следствие, женщина зашла на территорию парка Аскольдова могила и начала портить могилы украинских защитников. Она срывала памятные таблички, разбивала лампадки, рвала флаг Украины.
Всего пострадали могилы трех защитников: Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи, Андрея Пильщикова с позывным Джус, а также Павла Петриченко.
- 20 июня правоохранители начали расследование акта вандализма и задержали женщину.
- 21 июня ей объявили о подозрении по статье о надругательстве над могилой, совершенном из хулиганских побуждений.
- 23 июня стало известно, что женщину, задержанную за разгром могил военных, отправили в психиатрическую лечебницу.