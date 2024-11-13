Жінку, яка спаплюжила могили військових у Києві, хочуть відправити на лікування – прокуратура

Прокуратура скерувала справу до суду і просить відправити жінку на лікування до спецзакладу

Акт вандалізму потрапив на камери (Фото: скрин)

Прокуратура завершила розслідування справи про наругу над могилами загиблих захисників України. Підозрювана не усвідомлювала свої дії через психічні розлади, йдеться в повідомленні Печерської окружної прокуратури Києва.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, 60-річна жінка через психічний стан не усвідомлює свої дії та не може керувати ними. Вона неодноразово перебувала на лікуванні та отримувала психіатричну допомогу.

Наразі підозрювана поміщена до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, повідомили в прокуратурі.

Справа скерована до суду. Прокуратура просить застосувати до підозрюваної у вчиненні наруги над могилами з хуліганських мотивів примусові заходи лікування.

Про інцидент стало відомо 20 червня 2024 року. Як з'ясувало слідство, жінка зайшла на територію парку "Аскольдова могила" та почала псувати могили українських захисників. Вона зривала пам’ятні таблички, розбивала лампадки, рвала прапор України.

Загалом постраждали могили трьох захисників: Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, Андрія Пильщикова з позивним Джус, а також Павла Петриченка.