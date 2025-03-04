"Жестоко". Ле Пен внезапно осудила возможное прекращение военной помощи Украине от США

Марин Ле Пен (Фото: ЕРА/YOAN VALAT)

Пророссийский лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сменила риторику в отношении администрации президента США Дональда Трампа, осудив возможное прекращение военной помощи Украине. Ее цитирует Le Figaro.

Ле Пен высказала свое мнение по поводу решения администрации Трампа остановить военную помощь Украине, отметив: "По моему мнению, жестокость этого решения стоит осуждения".

Она также подчеркнула, что "это очень жестокий шаг в отношении украинских военных, патриотически защищающих свою страну".

Ранее Ле Пен воздерживалась от комментариев по поводу скандала, произошедшего после встречи руководства Украины и США в Овальном кабинете.

На пресс-конференции 4 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что у него нет информации о каких-либо остановках в поставках военной помощи от США. По его словам, все пакеты поступали еще 3 марта.