"Жестоко". Ле Пен внезапно осудила возможное прекращение военной помощи Украине от США
Пророссийский лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сменила риторику в отношении администрации президента США Дональда Трампа, осудив возможное прекращение военной помощи Украине. Ее цитирует Le Figaro.
Ле Пен высказала свое мнение по поводу решения администрации Трампа остановить военную помощь Украине, отметив: "По моему мнению, жестокость этого решения стоит осуждения".
Она также подчеркнула, что "это очень жестокий шаг в отношении украинских военных, патриотически защищающих свою страну".
Ранее Ле Пен воздерживалась от комментариев по поводу скандала, произошедшего после встречи руководства Украины и США в Овальном кабинете.
На пресс-конференции 4 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что у него нет информации о каких-либо остановках в поставках военной помощи от США. По его словам, все пакеты поступали еще 3 марта.
- После ссоры в Овальном кабинете Трамп заявил, что Зеленский якобы не готов к миру и хочет "воевать и воевать".
- Трамп назвал "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до окончания войны еще "очень, очень далеко". Американский лидер заявил, что Штаты "не будут долго с этим мириться".
- Утром 4 марта американские медиа писали, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине после спора с Зеленским.