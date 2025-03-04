"Жорстоко". Ле Пен раптово засудила можливе припинення військової допомоги Україні від США

Марін Ле Пен (Фото: ЕРА/YOAN VALAT)

Проросійська лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен змінила риторику стосовно адміністрації президента США Дональда Трампа, засудивши можливе припинення військової допомоги Україні. Її цитує Le Figaro.

Ле Пен висловила свою думку щодо рішення адміністрації Трампа зупинити військову допомогу Україні, зазначивши: "На мою думку, жорстокість цього рішення вартує осуду".

Вона також підкреслила, що "це дуже жорстокий крок відносно українських військових, які патріотично захищають свою країну".

Раніше Ле Пен утримувалася від коментарів стосовно скандалу, який стався після зустрічі керівництва України та США в Овальному кабінеті.

На пресконференції 4 березня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що у нього немає інформації про будь-які зупинки в постачанні військової допомоги від США. За його словами, всі пакети надходили ще 3 березня.