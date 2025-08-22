Зинченко в разговоре с сокамерником признался в убийстве Фарион – прокуратура

Обвиняемый в убийстве языковеда сказал сокамернику, что совершил преступление на почве личной неприязни

Вячеслав Зинченко (Фото: Суспільне/Елисавета Силаева)

Обвиняемый в убийстве языковеда и политика Ирины Фарион якобы признался в содеянном во время разговора с сокамерником. Соответствующий диалог процитировал прокурор во время заседания в Шевченковском районном суде Львова, передает Суспильне.

Прокурор Дмитрий Петлеваный заявил, что в течение заседания будут исследовать протокол негласных следственных розыскных действий.

Он зачитал из протокола текст разговора неизвестного лица – сокамерника и обвиняемого. В оригинале он звучал на русском языке. Сокамерник обращается к Вячеславу Зинченко:

- Малый, ты скажи, ты что-то извлек из этого?

- Нет.

- Да, а на*** ты сидишь, на*** ты подписывался на это все, если даже не получил денег? Ну сделали работу, убили человека, я понял, ну кассу дали или вы там на почве патриотизма это сделали?

- На почве личной неприязни.

- На почве личной неприязни? Да ну на*** б****. Это же насколько надо быть... Ты же даже с ней не был знаком

- Ну да.

- Ну какая может быть личная неприязнь? Или ты имеешь в виду неприязнь, что она так выступала, что такое мнение у нее было или как? Что ты понимаешь как личную неприязнь?

- Конкретно к ней плохо относился.

- Почему? Что она тебе сделала плохого?

- Она выражалась плохо.

- Высказывалась плохо о ком, что?

- На мой адрес.

- На твой адрес?

- Не конкретно на мой.

- А на чей?

- Русскоязычных.

- А кто тебе вообще дал право забирать у кого-то жизнь? Если так разобраться, ты мог облить ее зеленкой, не знаю, облить бензином, сломать руку, ногу, но не забирать жизнь, понимаешь?

- Ага.

В то же время обвиняемый заявил, что это доказательство нельзя принимать во внимание.

"Это доказательство недопустимо. Поскольку унижали мою честь и достоинство, побуждали признать свою вину, а после того, как я говорил что-то, чтобы от меня отцепились, давление уменьшалось. То, что там сказано, не является правдой, я говорил, чтобы от меня отцепились и не давили", — сказал Зинченко.

Его защита утверждает, что обвиняемый должен был быть в камере один, и попросил установить личности тех, кто говорил с ним.