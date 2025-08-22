Зинченко в разговоре с сокамерником признался в убийстве Фарион – прокуратура
Обвиняемый в убийстве языковеда и политика Ирины Фарион якобы признался в содеянном во время разговора с сокамерником. Соответствующий диалог процитировал прокурор во время заседания в Шевченковском районном суде Львова, передает Суспильне.
Прокурор Дмитрий Петлеваный заявил, что в течение заседания будут исследовать протокол негласных следственных розыскных действий.
Он зачитал из протокола текст разговора неизвестного лица – сокамерника и обвиняемого. В оригинале он звучал на русском языке. Сокамерник обращается к Вячеславу Зинченко:
- Малый, ты скажи, ты что-то извлек из этого?
- Нет.
- Да, а на*** ты сидишь, на*** ты подписывался на это все, если даже не получил денег? Ну сделали работу, убили человека, я понял, ну кассу дали или вы там на почве патриотизма это сделали?
- На почве личной неприязни.
- На почве личной неприязни? Да ну на*** б****. Это же насколько надо быть... Ты же даже с ней не был знаком
- Ну да.
- Ну какая может быть личная неприязнь? Или ты имеешь в виду неприязнь, что она так выступала, что такое мнение у нее было или как? Что ты понимаешь как личную неприязнь?
- Конкретно к ней плохо относился.
- Почему? Что она тебе сделала плохого?
- Она выражалась плохо.
- Высказывалась плохо о ком, что?
- На мой адрес.
- На твой адрес?
- Не конкретно на мой.
- А на чей?
- Русскоязычных.
- А кто тебе вообще дал право забирать у кого-то жизнь? Если так разобраться, ты мог облить ее зеленкой, не знаю, облить бензином, сломать руку, ногу, но не забирать жизнь, понимаешь?
- Ага.
В то же время обвиняемый заявил, что это доказательство нельзя принимать во внимание.
"Это доказательство недопустимо. Поскольку унижали мою честь и достоинство, побуждали признать свою вину, а после того, как я говорил что-то, чтобы от меня отцепились, давление уменьшалось. То, что там сказано, не является правдой, я говорил, чтобы от меня отцепились и не давили", — сказал Зинченко.
Его защита утверждает, что обвиняемый должен был быть в камере один, и попросил установить личности тех, кто говорил с ним.
- Вечером 19 июля 2024 года выстрелили в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она умерла в больнице – ей было 60 лет. Фарион была политиком, преподавателем и языковедом.
- 25 июля был задержан 18-летний мужчина, разыскиваемый по делу об убийстве Фарион. Им оказался житель Днепра Зинченко.
- 26 июля подозреваемого в убийстве Фарион арестовали без права на залог.
- В декабре дело об убийстве языковеда направили в суд.
