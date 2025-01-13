Дочь Фарион требует у подозреваемого в убийстве 15 млн грн компенсации: куда пойдут деньги

София Семчишин в зале суда (Иллюстративное фото: instagram.com/sofiyasemchyshyn)

Дочь погибшего языковеда Ирины Фарион София Семчишин (Особа) требует выплатить 15 млн грн морального ущерба от подозреваемого в убийстве ее матери Вячеслава Зинченко. Об этом на заседании 13 января заявила ее адвокат Наталья Романик.

"Потерпевшая имеет право заявить гражданский иск. Собственно, София хочет воспользоваться этим правом и предъявить иск о возмещении морального вреда на сумму 15 млн грн", – сказала адвокат на заседании Шевченковского районного суда Львова.

Сама Семчишин (Особа) заявила, что эти средства не вернут ей маму, а Украине – "сверхмощного деятеля современности". Все деньги будут направлены на поддержку Сил обороны, в частности, военного подразделения, где служил и погиб ее муж Василий Особа.

"Все средства будут переданы и направлены для Вооруженных Сил Украины. Я лично этих средств не буду иметь", – сказала дочь Фарион.

Она отметила, что в ее заявлении расписаны все травмы, причиненные ее матери перед смертью. Дочь Фарион настаивает на том, чтобы подозреваемый Зинченко получил максимальное наказание и оказался пожизненно за решеткой.

"15 млн никогда не компенсируют убийство Ирины Фарион. Но они помогут нашим защитникам на линии фронта защищать Украину и делать так, чтобы мы жили в свободной и независимой стране и праздновали наши украинские праздники", – сказала она.

На вопрос, кто должен платить эти 15 млн грн в случае, если Зинченко действительно сядет пожизненно, дочь Фарион заявила, что ее это "не интересует", но средства должны быть уплачены в соответствии с законом.

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет. Фарион была политикой, преподавательницей и языковедом. Она неоднократно выступала в защиту украинского языка и часто из-за резкости позиции попадала в скандалы.

25 июля был задержан 18-летний мужчина, разыскиваемый по делу об убийстве Фарион. Следствие склоняется к тому, что он являлся лишь исполнителем преступления.

26 июля подозреваемого в убийстве Фарион арестовали без права на залог.

26 декабря подозреваемому в убийстве Фарион сменили квалификацию преступления и передали дело в суд.