Донька Фаріон вимагає у підозрюваного у вбивстві 15 млн грн компенсації: обіцяє віддати на ЗСУ

Софія Особа (Семчишин) у залі суду (Ілюстративне фото: instagram.com/sofiyasemchyshyn)

Донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа (Семчишин) вимагає виплатити 15 млн грн моральної шкоди від підозрюваного у вбивстві її матері В’ячеслава Зінченка. Про це на засіданні 13 січня заявила її адвокатка Наталія Романик.

"Потерпіла має право заявити цивільний позов. Власне, Софія хоче скористатися цим правом і пред'явити позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 млн грн", – сказала адвокатка на засіданні Шевченківського районного суду Львова.

Сама Особа (Семчишин) заявила, що ці кошти не повернуть їй маму, а Україні – "надпотужного діяча сучасності". Всі гроші будуть направлені на підтримку Сил оборони, зокрема, військового підрозділу, де служив і загинув її чоловік Василь Особа.

"Всі кошти будуть передані та скеровані для Збройних Сил України. Я особисто цих коштів мати не буду", – сказала донька Фаріон.

Вона зазначила, що у її заяві розписані усі травми, які були завдані її матері перед смертю. Донька Фаріон наполягає на тому, щоб підозрюваний Зінченко отримав максимальне покарання та опинився довічно за ґратами.

"15 млн ніколи не компенсують вбивство Ірини Фаріон. Але вони допоможуть нашим захисникам на лінії фронту боронити Україну, і робити так, щоб ми жили у вільній та незалежній країні та святкували наші українські свята", – сказала вона.

На питання щодо того, хто має сплачувати ці 15 млн грн в разі, якщо Зінченко дійсно сяде довічно, донька Фаріон заявила, що її це "не цікавить", але кошти мають бути сплачені відповідно до закону.