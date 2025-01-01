У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон – фото

Донька Фаріон подякувала всім, хто підтримав цю ідею

Відкриття вулиці на честь Фаріон (Фото: city-adm.lviv.ua)

У Львові 1 січня 2025 року відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон. Про це повідомили у Львівській міській раді.

На честь вбитої у липні мовознавиці перейменували вулицю Технічну. Вона розташована у Галицькому районі Львова та пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної – позаду головного корпусу Національного університету "Львівська політехніка", де Фаріон викладала понад 20 років.

Рішення про перейменування вулиці було ухвалено 28 листопада 2024 року, його підтримали 43 депутати міськради.

На відкритті були присутні перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, донька Фаріон Софія Особа, керівництво області, академічна спільнота та львів’яни.

Донька Фаріон подякувала всім, хто долучився до відкриття вулиці.

"Вічна пам'ять мамі! Вічна шана кожному Герою України, який зараз, в час такої великої жорстокої війни, тримає наше небо. Також подяка всім, хто підтримує нашу родину, та тим, хто долучився до відкриття вулиці Ірини Фаріон", – сказала вона.

На завершення урочистих заходів муніципальний хор "Гомін" виконав коляду.