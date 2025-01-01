Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион – фото
Во Львове 1 января 2025 года открыли улицу в честь Ирины Фарион. Об этом сообщили во Львовском городском совете.
В честь убитого в июле языковеда переименовали улицу Техническую. Она расположена в Галицком районе Львова и тянется от улицы Матейко до стыка улиц Устияновича и Библиотечной – позади главного корпуса Национального университета "Львовская политехника", где Фарион преподавала более 20 лет.
Решение о переименовании улицы было принято 28 ноября 2024 года, его поддержали 43 депутата горсовета.
На открытии присутствовали первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, дочь Фарион София Особа, руководство области, академическое сообщество и львовяне.
Дочь Фарион поблагодарила всех, кто приобщился к открытию улицы.
"Вечная память маме! Вечное уважение каждому Герою Украины, который сейчас, во время такой большой жестокой войны, держит наше небо. Также благодарность всем, кто поддерживает нашу семью, и тем, кто приобщился к открытию улицы Ирины Фарион", – сказала она.
В завершение торжественных мероприятий муниципальный хор "Гомин" исполнил коляду.
- Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет. Фарион была политиком, преподавателем и языковедом. Она неоднократно выступала в защиту украинского языка и часто из-за резкости позиции попадала в скандалы.
- 25 июля был задержан 18-летний мужчина, разыскиваемый по делу об убийстве Фарион. Следствие склоняется к тому, что он являлся лишь исполнителем преступления.
- 26 июля подозреваемого в убийстве Фарион арестовали без права на залог.
- 26 декабря подозреваемому в убийстве Фарион изменили квалификацию преступления и передали дело в суд.