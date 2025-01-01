Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион – фото

Дочь Фарион поблагодарила всех, кто поддержал эту идею

Открытие улицы в честь Фарион (Фото: city-adm.lviv.ua)

Во Львове 1 января 2025 года открыли улицу в честь Ирины Фарион. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

В честь убитого в июле языковеда переименовали улицу Техническую. Она расположена в Галицком районе Львова и тянется от улицы Матейко до стыка улиц Устияновича и Библиотечной – позади главного корпуса Национального университета "Львовская политехника", где Фарион преподавала более 20 лет.

Решение о переименовании улицы было принято 28 ноября 2024 года, его поддержали 43 депутата горсовета.

На открытии присутствовали первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, дочь Фарион София Особа, руководство области, академическое сообщество и львовяне.

Дочь Фарион поблагодарила всех, кто приобщился к открытию улицы.

"Вечная память маме! Вечное уважение каждому Герою Украины, который сейчас, во время такой большой жестокой войны, держит наше небо. Также благодарность всем, кто поддерживает нашу семью, и тем, кто приобщился к открытию улицы Ирины Фарион", – сказала она.

В завершение торжественных мероприятий муниципальный хор "Гомин" исполнил коляду.