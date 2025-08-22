Зінченко у розмові зі співкамерником зізнався в убивстві Фаріон – прокуратура
Обвинувачений у вбивстві мовознавиці й політикині Ірини Фаріон нібито зізнався у скоєному під час розмови зі співкамерником. Відповідний діалог процитував прокурор під час засідання у Шевченківському районному суді Львова, передає Суспільне.
Прокурор Дмитро Петльований заявив, що впродовж засідання досліджуватимуть протокол негласних слідчих розшукових дій.
Він зачитав з протоколу текст розмови невідомої особи – співкамерника й обвинуваченого. В оригіналі вона звучала російською. Співкамерник звертається до В'ячеслава Зінченка:
- Малий, ти скажи, ти щось отримав з цього?
- Ні.
- Так, а на*** ти сидиш, на*** ти підписувався на це все, якщо навіть не отримав грошей? Ну зробили роботу, вбили людину, я зрозумів, ну касу дали чи ви там на ґрунті патріотизму це зробили?
- На ґрунті особистої неприязні.
- На ґрунті особистої неприязні? Та ну на*** б****. Це ж наскільки треба бути... Ти ж навіть з нею не був знайомий.
- Ну так.
- Ну яка може бути особиста неприязнь? Чи ти маєш на увазі неприязнь, що вона так виступала, що така думка в неї була чи як? Що ти розумієш як особисту неприязнь?
- Конкретно до неї погано ставився.
- А чому? Що вона тобі поганого зробила?
- Вона висловлювалась погано.
- Висловлювалась погано про кого, що?
- На мою адресу.
- На твою адресу?
- Не конкретно на мою.
- А на чию?
- Російськомовних.
- А хто тобі взагалі дав право забирати в когось життя? Якщо так розібратися, ти міг облити її зеленкою, не знаю, облити бензином, зламати руку, ногу, але не забирати життя, розумієш?
- Ага.
Водночас обвинувачений заявив, що цей доказ не можна брати до уваги.
"Цей доказ недопустимий. Оскільки принижували мою честь і гідність, спонукали визнати свою провину, а після того, як я казав щось, щоб від мене відчепилися, тиск зменшувався. Те, що там сказано, не є правдою, я казав, щоб від мене відчепились і не тиснули", – сказав Зінченко.
Його захист стверджує, що обвинувачений мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з ним.
- Увечері 19 липня 2024 року вистрілили у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років. Фаріон була політикинею, викладачкою й мовознавицею.
- 25 липня було затримано 18-річного чоловіка, розшукуваного у справі про вбивство Фаріон. Ним виявився мешканець Дніпра Зінченко.
- 26 липня підозрюваного у вбивстві Фаріон заарештували без права на заставу.
- У грудні справу щодо вбивства мовознавиці скерували до суду.
