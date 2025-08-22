Зінченко у розмові зі співкамерником зізнався в убивстві Фаріон – прокуратура

Обвинувачений у вбивстві мовознавиці сказав співкамернику, що вчинив злочин на ґрунті особистої неприязні

В'ячеслав Зінченко (Фото: Суспільне/Єлісавета Сілаєва)

Обвинувачений у вбивстві мовознавиці й політикині Ірини Фаріон нібито зізнався у скоєному під час розмови зі співкамерником. Відповідний діалог процитував прокурор під час засідання у Шевченківському районному суді Львова, передає Суспільне.

Прокурор Дмитро Петльований заявив, що впродовж засідання досліджуватимуть протокол негласних слідчих розшукових дій.

Він зачитав з протоколу текст розмови невідомої особи – співкамерника й обвинуваченого. В оригіналі вона звучала російською. Співкамерник звертається до В'ячеслава Зінченка:

- Малий, ти скажи, ти щось отримав з цього?

- Ні.

- Так, а на*** ти сидиш, на*** ти підписувався на це все, якщо навіть не отримав грошей? Ну зробили роботу, вбили людину, я зрозумів, ну касу дали чи ви там на ґрунті патріотизму це зробили?

- На ґрунті особистої неприязні.

- На ґрунті особистої неприязні? Та ну на*** б****. Це ж наскільки треба бути... Ти ж навіть з нею не був знайомий.

- Ну так.

- Ну яка може бути особиста неприязнь? Чи ти маєш на увазі неприязнь, що вона так виступала, що така думка в неї була чи як? Що ти розумієш як особисту неприязнь?

- Конкретно до неї погано ставився.

- А чому? Що вона тобі поганого зробила?

- Вона висловлювалась погано.

- Висловлювалась погано про кого, що?

- На мою адресу.

- На твою адресу?

- Не конкретно на мою.

- А на чию?

- Російськомовних.

- А хто тобі взагалі дав право забирати в когось життя? Якщо так розібратися, ти міг облити її зеленкою, не знаю, облити бензином, зламати руку, ногу, але не забирати життя, розумієш?

- Ага.

Водночас обвинувачений заявив, що цей доказ не можна брати до уваги.

"Цей доказ недопустимий. Оскільки принижували мою честь і гідність, спонукали визнати свою провину, а після того, як я казав щось, щоб від мене відчепилися, тиск зменшувався. Те, що там сказано, не є правдою, я казав, щоб від мене відчепились і не тиснули", – сказав Зінченко.

Його захист стверджує, що обвинувачений мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з ним.