"Зло лечится только уничтожением". Ермак назвал абсурдом попытки договориться с Россией

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что российский вопрос может быть решен только путем санкций против России и военного преимущества Украины. Об этом Ермак написал у себя в Telegram-канале.

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"Решить российский вопрос можно только силой. Попытки договариваться с преступниками выглядят абсурдно. Только санкции и военное преимущество", – написал глава ОП.

Он считает необходимым признание России государством-спонсором терроризма и поставки Вооруженным Силам Украины дальнобойных боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

"Паритет в вооружении и симметричный ответ. Зло лечится только уничтожением. Мы способны уничтожить зло", – написал Ермак.

2 сентября Зеленский заявил, что "ключевого момента" для переговоров с Россией сейчас нет, поскольку оккупанты все хотят решать силой.

11 сентября президент снова заявил о невозможности переговоров: пока РФ не готова признать себя оккупантом и к ней нет доверия.

16 сентября Владимир Путин пожаловался, что Украина не хочет договариваться и пытается все решить на поле боя.

17 сентября посол США Бриджит Бринк опровергла слухи, что США склоняют Украину к переговорам с Путиным.

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Наталія Медведєва

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