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"Зло лечится только уничтожением". Ермак назвал абсурдом попытки договориться с Россией

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 12:52
Андрей Ермак (Фото: ОП)

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что российский вопрос может быть решен только путем санкций против России и военного преимущества Украины. Об этом Ермак написал у себя в Telegram-канале.

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"Решить российский вопрос можно только силой. Попытки договариваться с преступниками выглядят абсурдно. Только санкции и военное преимущество", – написал глава ОП.

Он считает необходимым признание России государством-спонсором терроризма и поставки Вооруженным Силам Украины дальнобойных боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

"Паритет в вооружении и симметричный ответ. Зло лечится только уничтожением. Мы способны уничтожить зло", – написал Ермак.

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Наталія Медведєва
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