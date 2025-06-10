Звонят семьям военнопленных и просят писать письма: Коордштаб заявил о новой ИПСО россиян

Координационный штаб призывает в подобных случаях не доверять таким телефонным абонентам, а сразу обращаться в правоохранительные органы

Фото: Коордштаб/Telegram

На фоне обменов военнопленными, Россия запустила очередную информационно-психологическую операцию. Люди, которые называют себя представителями российских структур, якобы ответственных за обмены, звонят родственникам украинских военнопленных и просят их писать электронные письма в государственные и международные структуры, сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

По данным Коордштаба, в последние дни родственникам украинских военнопленных снова начали поступать "подозрительные звонки". Люди, называющие себя представителями российских структур, якобы ответственных за обмены, пытаются давить на близких пленных бойцов и играют на их эмоциях.

Они просят массово писать обращения в украинские и международные организации, присылать им фото писем и распространять эти "инструкции" в чатах пропавших без вести. Чтобы упростить это, даже дают образцы сообщений и список учреждений, куда якобы нужно обращаться – в частности в Координационный штаб, Красный Крест, ООН или даже Белый дом.

В Координационном штабе подчеркнули, что эти действия не имеют ничего общего с официальным процессом обмена пленными. Это очередная попытка врага дестабилизировать ситуацию, вызвать панику и подорвать доверие к украинским институтам.

"Координационный штаб призывает в подобных случаях не доверять таким телефонным абонентам, а сразу обращаться в правоохранительные органы и Координационный штаб", – говорится в сообщении.