Звонят семьям военнопленных и просят писать письма: Коордштаб заявил о новой ИПСО россиян
На фоне обменов военнопленными, Россия запустила очередную информационно-психологическую операцию. Люди, которые называют себя представителями российских структур, якобы ответственных за обмены, звонят родственникам украинских военнопленных и просят их писать электронные письма в государственные и международные структуры, сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.
По данным Коордштаба, в последние дни родственникам украинских военнопленных снова начали поступать "подозрительные звонки". Люди, называющие себя представителями российских структур, якобы ответственных за обмены, пытаются давить на близких пленных бойцов и играют на их эмоциях.
Они просят массово писать обращения в украинские и международные организации, присылать им фото писем и распространять эти "инструкции" в чатах пропавших без вести. Чтобы упростить это, даже дают образцы сообщений и список учреждений, куда якобы нужно обращаться – в частности в Координационный штаб, Красный Крест, ООН или даже Белый дом.
В Координационном штабе подчеркнули, что эти действия не имеют ничего общего с официальным процессом обмена пленными. Это очередная попытка врага дестабилизировать ситуацию, вызвать панику и подорвать доверие к украинским институтам.
"Координационный штаб призывает в подобных случаях не доверять таким телефонным абонентам, а сразу обращаться в правоохранительные органы и Координационный штаб", – говорится в сообщении.
- 2 июня 2025 года в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных.
- 9 июня Украина и Россия провели первый этап обмена военнопленными в категории раненых и тяжелораненых, а также младше 25 лет.
- Среди освобожденных 9 июня – представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные – представители рядового и сержантского состава. Кроме того, вернулись защитники Мариуполя, проведшие в российской неволе более трех лет.