Телефонують родинам військовополонених і просять писати листи: Коордштаб заявив про нову ІПСО росіян
На тлі обмінів військовополоненими Росія запустила чергову інформаційно-психологічну операцію. Люди, які називають себе представниками російських структур, нібито відповідальних за обміни, телефонують родичам українських військовополонених та просять їх писати електронні листи до державних та міжнародних структур, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
За даними Коордштабу, останніми днями родичам українських військовополонених знову почали надходити "підозрілі дзвінки". Люди, які називають себе представниками російських структур, нібито відповідальних за обміни, намагаються тиснути на близьких полонених бійців і грають на їхніх емоціях.
Вони просять масово писати звернення до українських та міжнародних організацій, надсилати їм фото листів і поширювати ці "інструкції" в чатах зниклих безвісти. Щоб спростити це, навіть дають зразки повідомлень і список установ, куди нібито потрібно звертатися – зокрема до Координаційного штабу, Червоного Хреста, ООН чи навіть Білого дому.
У Координаційному штабі наголосили, що ці дії не мають нічого спільного з офіційним процесом обміну полоненими. Це чергова спроба ворога дестабілізувати ситуацію, викликати паніку та підірвати довіру до українських інституцій.
"Координаційний штаб закликає у подібних випадках не довіряти таким телефонним абонентам, а відразу звертатися до правоохоронних органів та до Координаційного штабу", – йдеться у повідомленні.
- 2 червня 2025 року у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими й тілами загиблих військових.
- 9 червня Україна та Росія провели перший етап обміну військовополоненими у категорії поранених і важкопоранених, а також молодших за 25 років.
- Серед звільнених 9 червня – представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Всі визволені – представники рядового та сержантського складу. Окрім того, повернулися оборонці Маріуполя, які провели у російській неволі понад три роки.