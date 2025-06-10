Телефонують родинам військовополонених і просять писати листи: Коордштаб заявив про нову ІПСО росіян

Фото: Коордштаб/Telegram

На тлі обмінів військовополоненими Росія запустила чергову інформаційно-психологічну операцію. Люди, які називають себе представниками російських структур, нібито відповідальних за обміни, телефонують родичам українських військовополонених та просять їх писати електронні листи до державних та міжнародних структур, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За даними Коордштабу, останніми днями родичам українських військовополонених знову почали надходити "підозрілі дзвінки". Люди, які називають себе представниками російських структур, нібито відповідальних за обміни, намагаються тиснути на близьких полонених бійців і грають на їхніх емоціях.

Вони просять масово писати звернення до українських та міжнародних організацій, надсилати їм фото листів і поширювати ці "інструкції" в чатах зниклих безвісти. Щоб спростити це, навіть дають зразки повідомлень і список установ, куди нібито потрібно звертатися – зокрема до Координаційного штабу, Червоного Хреста, ООН чи навіть Білого дому.

У Координаційному штабі наголосили, що ці дії не мають нічого спільного з офіційним процесом обміну полоненими. Це чергова спроба ворога дестабілізувати ситуацію, викликати паніку та підірвати довіру до українських інституцій.

"Координаційний штаб закликає у подібних випадках не довіряти таким телефонним абонентам, а відразу звертатися до правоохоронних органів та до Координаційного штабу", – йдеться у повідомленні.