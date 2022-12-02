"Слов и аплодисментов недостаточно". Боррель побывал на полигоне миссии ЕС для ВСУ: фото

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил полигон, где проходят учения украинские военнослужащие в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). Глава европейской дипломатии призвал Запад продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня я посещаю тренировочную площадку нашей новой миссии ЕС для украинских солдат EUMAM", – сообщил Боррель.

Он встретился с первой группой новобранцев из 15 000 солдат, которые будут обучаться в рамках миссии.

Боррель поблагодарил Польшу за проведение значительной части учений на ее территории.

Он сообщил, что учения на полигоне стартовали всего через 15 дней после запуска миссии. Программа предусматривает обучение боевой инженерии и разминированию.

Глава европейской дипломатии заявил, что "полон восхищения храбростью и решимостью" украинских бойцов.

"Слов и аплодисментов недостаточно. Мы должны продолжать предоставлять им средства для продолжения борьбы с Россией", – заявил Боррель.