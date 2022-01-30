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30.01.2022, 17:47

"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины

Цей матеріал також доступний українською
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"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины
"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины
"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины

Акция #ThanksFriends (Фото: Facebook/Демократична сокира)

Сегодня, 30 января, в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция #ThanksFriends, участники которой пришли выразить благодарность западным странам-партнерам за поддержку Украины перед лицом агрессии России.

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Организаторами акции #ThanksFriends стали Демократична Сокира и Рух опору капитуляции.

Мероприятие началось в 14:00 на Майдане Независимости.

Участники акции принесли плакаты, на которых было написано #ThanksFriends и слова благодарности на разных языках, а также флаги стран, которые отправили Украине помощь.

"У нас есть настоящие друзья на международной арене, которые помогают Украине оружием, когда Россия угрожает нам новым вторжением. За четкую проукраинскую позицию и поддержку следует поблагодарить такие страны, как Великобритания, США, Канада, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Турция", – говорится на странице огранизаторов.

По информации hromadske, на Майдане собралось около 200 человек.

"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины

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Теги: акция, военная помощь
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