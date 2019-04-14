"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото

Сегодня президент Петр Порошенко пришел на дебаты НСК Олимпийский, кандидат в президенты Владимир Зеленский не явился, но смотрел их по онлайн-трансляции на канале 1+1.

"Я прийшов, тебе нема…. Вы будете иметь эту возможность реализовать и завтра, и послезавтра... Избиратели вас тоже ждут, они не будут же покупать кота в мешке", - обратился Порошенко к Зеленскому на стадионе.

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Он подчеркнул, что следующий президент Украины "должен быть сильный". Порошенко напомнил, что референдум о членстве Украины в Евросоюзе состоится после того, как Украина подаст заявку на вступление в блок.

Глава государства отметил, что сорвать кворум на участковых избирательных комиссиях или заблокировать голосование во время второго тура выборов "не получится ни у кого, никакими шагами или технологиями".

В пресс-службе полиции столицы сообщили LIGA.net, что по предварительной информации на стадионе находились 1 500-2000 сторонников Порошенко.

"Настоящий взрыв позитива на стадионе Олимпийский. Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слезы на глазах, вышиванки, и невероятная вера в глазах. Больше всего поразил гимн, который прямо на стадионе пели 20 000 человек (жаль, что полиция уменьшает количество собравшихся сегодня). На самом деле украинцев, которые требуют дебатов от кандидата Зеленского, гораздо больше", - отметил у себя в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Порошенко посвятил песню Зеленскому, со сцены он пел "Ти ж мене підманула".

В штабе Зеленского сегодняшние дебаты на стадионе назвали "агитационным митингом Порошенко".

Порошенко заявил, что будет каждый день звать на дебаты Зеленского.

14 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский не пришел на дебаты на НСК Олимпийский. Порошенко позвал Зеленского завтра - на канал ICTV, а 19 апреля - на дебаты на Суспільне.

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Согласно первому соцопросу по повторному голосованию от группы Рейтинг, среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net, facebook.com/svyatoslav.tsegolko