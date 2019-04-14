Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.04.2019, 19:33

"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото

1 / 14
"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото
"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото
"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото

Сегодня дебаты на стадионе проходили без Владимира Зеленского, в его штабе назвали дебаты 14 апреля "агитационным митингом Порошенко"

Реклама
Реклама

Сегодня президент Петр Порошенко пришел на дебаты НСК Олимпийский, кандидат в президенты Владимир Зеленский не явился, но смотрел их по онлайн-трансляции на канале 1+1.

"Я прийшов, тебе нема…. Вы будете иметь эту возможность реализовать и завтра, и послезавтра... Избиратели вас тоже ждут, они не будут же покупать кота в мешке", - обратился Порошенко к Зеленскому на стадионе.

Реклама

Он подчеркнул, что следующий президент Украины "должен быть сильный". Порошенко напомнил, что референдум о членстве Украины в Евросоюзе состоится после того, как Украина подаст заявку на вступление в блок.

Глава государства отметил, что сорвать кворум на участковых избирательных комиссиях или заблокировать голосование во время второго тура выборов "не получится ни у кого, никакими шагами или технологиями".

В пресс-службе полиции столицы сообщили LIGA.net, что по предварительной информации на стадионе находились 1 500-2000 сторонников Порошенко.

"Настоящий взрыв позитива на стадионе Олимпийский. Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слезы на глазах, вышиванки, и невероятная вера в глазах. Больше всего поразил гимн, который прямо на стадионе пели 20 000 человек (жаль, что полиция уменьшает количество собравшихся сегодня). На самом деле украинцев, которые требуют дебатов от кандидата Зеленского, гораздо больше", - отметил у себя в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Порошенко посвятил песню Зеленскому, со сцены он пел "Ти ж мене підманула".

В штабе Зеленского сегодняшние дебаты на стадионе назвали "агитационным митингом Порошенко".

Порошенко заявил, что будет каждый день звать на дебаты Зеленского.

14 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский не пришел на дебаты на НСК Олимпийский. Порошенко позвал Зеленского завтра - на канал ICTV, а 19 апреля - на дебаты на Суспільне.

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Согласно первому соцопросу по повторному голосованию от группы Рейтинг, среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net, facebook.com/svyatoslav.tsegolko

 

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, фото, святослав цеголко, олимпийский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Зеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фото и видео
Зеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фото и видео
Стычки, Кличко и "Плач Єремії". Встреча с Порошенко в Киеве: фото
Стычки, Кличко и "Плач Єремії". Встреча с Порошенко в Киеве: фото
Спецназ СБУ начал патрулировать улицы и вокзалы: фото
Спецназ СБУ начал патрулировать улицы и вокзалы: фото
Материалы по теме
У Зеленского отреагировали на дебаты Порошенко на Олимпийском
Политика У Зеленского отреагировали на дебаты Порошенко на Олимпийском
Порошенко о Зеленском: Буду каждый день звать его на дебаты
Политика Порошенко о Зеленском: Буду каждый день звать его на дебаты
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото
"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото
Фото для Зеленского. Порошенко позвал всех на стадион: видео
Фото для Зеленского. Порошенко позвал всех на стадион: видео 16:33
Дебаты с Порошенко на НСК Олимпийский, Зеленского нет: трансляция
Дебаты с Порошенко на НСК Олимпийский, Зеленского нет: трансляция 14:07
Умер автор системы рукопашного боя, который готовил спецназ РФ
Умер автор системы рукопашного боя, который готовил спецназ РФ 12:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 