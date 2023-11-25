Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что 53% "шахедов", которыми Россия атаковала Украину в ночь на 25 ноября, сбили мобильные огневые группы. Генерал-лейтенант опубликовал видео, на котором военные отрабатывают по вражеским дронам.

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По словам Наева, в течение продолжавшегося почти десять часов боя бойцы мобильных огневых групп по противовоздушной обороне в Северной операционной зоне "продемонстрировали свой профессионализм и мастерство в уничтожении вражеских целей".

"Более половины вражеских беспилотников, а именно 53% были уничтожены бойцами мобильных групп. Выражаю благодарность каждому воину, защищающему наше государство", – написал он.

В ночь на 25 ноября российские захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59, сообщили воздушные силы.

С ночи на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивают беспилотники, работает противовоздушная оборона, сообщил глава КГВА.

Чиновник проинформировал, что от падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.

Минэнерго сообщило, что всего без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части столицы, продолжаются работы по восстановлению.

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