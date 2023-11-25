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53% "шахедів" вночі збили мобільні вогневі групи: кадри 10-годинного бою видео

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25.11.2023, 20:04
Відео: Сергій Наєв/Facebook
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Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що 53% "шахедів", якими Росія атакувала Україну в ніч проти 25 листопада, збили мобільні вогневі групи. Генерал-лейтенант опублікував відео, на якому військові відпрацьовують по ворожих дронах.

За словами Наєва, протягом бою, який тривав майже десять годин, бійці мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні "продемонстрували свій професіоналізм та майстерність у знищенні ворожих цілей".

"Більше половини ворожих безпілотників, а саме 53% було знищено бійцями мобільних груп. Висловлюю подяку кожному воїну, який захищає нашу державу", – написав він.

У ніч на 25 листопада російські загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59, повідомили Повітряні сили.

  • У ніч на 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивають безпілотники, працює протиповітряна оборона, повідомив глава КМВА.
  • Посадовець поінформував, що від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.
  • Міненерго повідомило, що загалом без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині столиці, тривають роботи з відновлення.

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Мілана Головань
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