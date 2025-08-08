7 корпус ДШВ: Покровск – чист от вражеских ДРГ и полностью под контролем ВСУ
Уже более месяца россияне не оставляют попыток проникнуть в Покровск Донецкой области, применяя диверсионно-разведывательные группы, но пока успехов оккупанты не имеют. Об этом заявили в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.
"Сейчас Покровск – чистый от вражеских ДРГ и полностью под контролем украинских военных", – сказано в сообщении.
Вражеские группы удается ликвидировать усилиями 7 корпуса и смежных подразделений.
"С помощью дронов, средств разведки и усилиями бойцов москалей находят и минусуют", – заверили в ДШВ.
Также защитники города продолжают усиленно мониторить вероятные места проникновения врага.
Главная задача россиян – накопить живую силу для дальнейших действий, отметили десантники.
- Возле Покровска россияне сосредоточили "большую орду", говорят в ВСУ. Основная тактика – "тотальное просачивание".
- Российские диверсанты неоднократно заходили Покровск, но уничтожались украинскими силами.
- По состоянию на 6 августа в Покровске остается около 1400 гражданских, но заехать в город почти невозможно.
