Уже более месяца россияне не оставляют попыток проникнуть в Покровск Донецкой области, применяя диверсионно-разведывательные группы, но пока успехов оккупанты не имеют. Об этом заявили в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

"Сейчас Покровск – чистый от вражеских ДРГ и полностью под контролем украинских военных", – сказано в сообщении.

Вражеские группы удается ликвидировать усилиями 7 корпуса и смежных подразделений.

"С помощью дронов, средств разведки и усилиями бойцов москалей находят и минусуют", – заверили в ДШВ.

Также защитники города продолжают усиленно мониторить вероятные места проникновения врага.

Главная задача россиян – накопить живую силу для дальнейших действий, отметили десантники.