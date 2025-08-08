Вже понад місяць росіяни не полишають спроб проникнути у Покровськ Донецької області, застосовуючи диверсійно-розвідувальні групи, але наразі успіхів окупанти не мають. Про це заявили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

"Наразі Покровськ – чистий від ворожих ДРГ та повністю під контролем українських військових", – йдеться у повідомленні.

Ворожі групи вдається ліквідовувати зусиллями 7 корпусу і суміжних підрозділів.

"За допомогою дронів, засобів розвідки та зусиллями бійців москалів знаходять та мінусують", – запевнили у ДШВ.

Також оборонці міста продовжують посилено моніторити ймовірні місця проникнення ворога.

Головне завдання росіян – накопичити живу силу для подальших дій, наголосили десантники.