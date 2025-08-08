7 корпус ДШВ: Покровськ – чистий від ворожих ДРГ та повністю під контролем ЗСУ
Вже понад місяць росіяни не полишають спроб проникнути у Покровськ Донецької області, застосовуючи диверсійно-розвідувальні групи, але наразі успіхів окупанти не мають. Про це заявили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ.
"Наразі Покровськ – чистий від ворожих ДРГ та повністю під контролем українських військових", – йдеться у повідомленні.
Ворожі групи вдається ліквідовувати зусиллями 7 корпусу і суміжних підрозділів.
"За допомогою дронів, засобів розвідки та зусиллями бійців москалів знаходять та мінусують", – запевнили у ДШВ.
Також оборонці міста продовжують посилено моніторити ймовірні місця проникнення ворога.
Головне завдання росіян – накопичити живу силу для подальших дій, наголосили десантники.
- Біля Покровська росіяни зосередили "велику орду", кажуть у ЗСУ. Основна тактика – "тотальне просочування".
- Російські диверсанти неодноразово заходили Покровськ, але знищувались українськими силами.
- Станом на 6 серпня у Покровську залишається близько 1400 цивільних, але заїхати в місто майже неможливо.
