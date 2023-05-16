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72 бригада показала зачистку позиций врага и взятие в плен россиянина – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 12:53
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Украинский дрон-камикадзе прилетел в "Тигр" российских оккупантов – видео
Украинский дрон-камикадзе прилетел в "Тигр" российских оккупантов – видео

Бойцы 72-й отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев показала кадры зачистки позиций российских оккупантов. Видео опубликовано на Facebook-странице бригады.

На видео заснято, как украинские бойцы проводят зачистку занятых ими позиций российских войск. Одного оккупанта находят и берут в плен.

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  • 11 мая 2023 года украинский дрон прилетел в бронеавтомобиль оккупантов "Тигр".
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  • 15 мая на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили российские РЭБ "Поле-21", "Силок-01" и ЗРК "Тор".

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Наталья Медведева
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