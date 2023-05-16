Бойцы 72-й отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев показала кадры зачистки позиций российских оккупантов. Видео опубликовано на Facebook-странице бригады.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На видео заснято, как украинские бойцы проводят зачистку занятых ими позиций российских войск. Одного оккупанта находят и берут в плен.
Смотрите также: Танк ворвался в посадку и в упор расстрелял позиции россиян. ВСУ набрали пленных – видео
- 11 мая 2023 года украинский дрон прилетел в бронеавтомобиль оккупантов "Тигр".
- 12 мая Черные Запорожцы сожгли российскую установку "Град" из беспилотника.
- 15 мая на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили российские РЭБ "Поле-21", "Силок-01" и ЗРК "Тор".
Читайте также: Генерал Сырский: "Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии