На приграничной территории Харьковской области продолжается строительство фортификационных сооружений на разных направлениях. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"На Волчанском, северо-восточном направлении строят взводный опорный пункт по соответствующим проектам Министерства обороны: ходы соединений, обустройство, укрепление, бетонные сооружения для ведения огня, бетонные сооружения в виде блиндажей", – заявил глава ОВА.

Он отметил, что территория достаточно обширна, а земляные работы на этом объекте почти завершены. По словам Синегубова, дальше пойдет обустройство ходов соединений и установка железобетонных конструкций.

Глава ОВА добавил, что "работа ведется достаточно активно", такие опорные пункты и оборонные сооружения возводят одновременно по всем направлениям.

11 марта на Ставке обсуждали строительство фортификаций. Зеленский заявил, что задача — построить три полосы обороны протяженностью 2000 км.

13 марта председатель Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что продолжается строительство укреплений на севере Ровенской области, граничащей с Беларусью.

19 марта в ВСУ заявили о круглосуточном строительстве фортификационных сооружений на представляющих угрозу направлениях.

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