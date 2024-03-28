На прикордонній території Харківської області триває зведення фортифікаційних споруд на різних напрямках. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"На Вовчанському, північно-східному напрямку будують взводний опорний пункт за відповідними проєктами Міністерства оборони: ходи сполучень, облаштування, укріплення, бетонні споруди для ведення вогню, бетонні споруди у вигляді бліндажів", – заявив голова ОВА.

Він зазначив, що територія досить велика, а земляні роботи на цьому об'єкті майже завершені. За словами Синєгубова, далі йтиме облаштування ходів сполучень та встановлення залізобетонних конструкцій.

Очільник ОВА додав, що "робота ведеться досить активно", такі опорні пункти й оборонні споруди зводять одночасно на всіх напрямках.

11 березня на Ставці обговорювали будівництво фортифікацій. Зеленський заявив, що завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 км.

13 березня голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що триває будівництво укріплень на півночі Рівненщини, яка межує з Білоруссю.

19 березня в ЗСУ заявили про цілодобове будівництво фортифікаційних споруд на загрозливих напрямках.

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