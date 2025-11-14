Битва за Покровск: ССО уничтожили место сосредоточения 51-й армии РФ

Подразделения Сил специальных операций уничтожили место накопления личного состава 51-й армии РФ в селе Затишок Шаховской сельской общины Покровского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

В момент удара в здании находился контингент 1-й и 9-й отдельных мотострелковых бригад противника, который накапливал силы под прикрытием неблагоприятных погодных условий. В частности, тумана.

Как заявили в ССО, перед группировкой 51-й армии стоит задача окружить Покровско-Мирноградскую агломерацию с севера.

Несмотря на сложные погодные условия, дроны ССО успешно достигли цели. Имеющиеся потери врага пока уточняются.

Затишок (до 2024 года – Суворово) на карте DeepState