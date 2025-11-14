Битва за Покровск: ССО уничтожили место сосредоточения 51-й армии РФ
Ульяна Кукуруза
Редактор новостей LIGA.net
Подразделения Сил специальных операций уничтожили место накопления личного состава 51-й армии РФ в селе Затишок Шаховской сельской общины Покровского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ССО.
В момент удара в здании находился контингент 1-й и 9-й отдельных мотострелковых бригад противника, который накапливал силы под прикрытием неблагоприятных погодных условий. В частности, тумана.
Как заявили в ССО, перед группировкой 51-й армии стоит задача окружить Покровско-Мирноградскую агломерацию с севера.
Несмотря на сложные погодные условия, дроны ССО успешно достигли цели. Имеющиеся потери врага пока уточняются.
- 10 ноября в ДШВ сообщили, что россияне почти на 20% нарастили количество штурмов украинских позиций в Покровской агломерации и пытаются продвигаться в сторону Гришино.
- Россияне утверждают, что Покровск пал и ВСУ якобы оказались в ловушке, но Сырский заявивший, что ситуация является противоположной.
- 11 ноября в ССО подчеркнули, выполняющих поставленные задачи, чтобы ослабить врага и он понес максимальные потери.
Комментарии (0)