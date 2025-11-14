Битва за Покровськ: ССО знищили місце зосередження 51-ої армії РФ

Підрозділи Сил спеціальних операцій знищили місце накопичення особового складу 51-ої армії РФ у селі Затишок Шахівської сільської громади Покровського району на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба ССО.

У момент удару у будівлі перебував контингент 1-ої та 9-ої окремих мотострілецьких бригад противника, який накопичував сили під прикриттям несприятливих погодних умов. Зокрема, туману.

Як заявили в ССО, перед угрупуванням 51-ої армії стоїть завдання оточити Покровсько-Мирноградську агломерацію з півночі.

Попри складні погодні умови, дрони ССО успішно досягли цілі. Наявні втрати ворога наразі уточнюються.

Затишок (до 2024 року — Суворове) на мапі DeepState