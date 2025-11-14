Битва за Покровськ: ССО знищили місце зосередження 51-ої армії РФ
Уляна Кукуруза
Редакторка новин LIGA.net
Підрозділи Сил спеціальних операцій знищили місце накопичення особового складу 51-ої армії РФ у селі Затишок Шахівської сільської громади Покровського району на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба ССО.
У момент удару у будівлі перебував контингент 1-ої та 9-ої окремих мотострілецьких бригад противника, який накопичував сили під прикриттям несприятливих погодних умов. Зокрема, туману.
Як заявили в ССО, перед угрупуванням 51-ої армії стоїть завдання оточити Покровсько-Мирноградську агломерацію з півночі.
Попри складні погодні умови, дрони ССО успішно досягли цілі. Наявні втрати ворога наразі уточнюються.
- 10 листопада у ДШВ повідомили, що росіяни майже на 20% наростили кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації й намагаються просуватися у бік Гришиного.
- Росіяни стверджують, що Покровськ пав і ЗСУ нібито опинились у пастці, але Сирський заявив, що ситуація є протилежною.
11 листопада у ССО наголосили, що виконують поставлені задачі, щоб ослабити ворога і він зазнав максимальних втрат.
