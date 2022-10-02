Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват разговора, в котором собеседница оккупанта рассказала ему о том, как проходит мобилизация в РФ.

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Женщина пожаловалась, что мобилизуют всех подряд, в том числе мужчин возрастом до 60-65 лет.

Также она рассказала о знакомом, которому пришла повестка, хоть он и не служил в армии.

"Так сейчас всех забирают. Половина будут на зачистке, половина туда к вам уедут… У нас тут капец, что творится. С районов всех дергают, дедушек просто вообще забирают, которым под 60-65 лет. У нас уже половина покинули Бурятию", – сказала женщина.

21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным росСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.

В Институте по изучению войны (ISW) сообщили, что российских резервистов сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс практически без подготовки.

В России уже устанавливают "тарифы" на отсрочку от мобилизации.

Генштаб сообщает, что в России решили досрочно выпустить и отправить на войну против Украины курсантов военных училищ.

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Оксана Житнюк

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