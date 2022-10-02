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"Дедушек под 65 лет забирают, половина уже покинули Бурятию" – перехват о мобилизации в РФ видео

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2022, 20:13
Видео: ГУР
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Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват разговора, в котором собеседница оккупанта рассказала ему о том, как проходит мобилизация в РФ.

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Женщина пожаловалась, что мобилизуют всех подряд, в том числе мужчин возрастом до 60-65 лет.

Также она рассказала о знакомом, которому пришла повестка, хоть он и не служил в армии.

"Так сейчас всех забирают. Половина будут на зачистке, половина туда к вам уедут… У нас тут капец, что творится. С районов всех дергают, дедушек просто вообще забирают, которым под 60-65 лет. У нас уже половина покинули Бурятию", – сказала женщина.

  • 21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным росСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.
  • В Институте по изучению войны (ISW) сообщили, что российских резервистов сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс практически без подготовки.
  • В России уже устанавливают "тарифы" на отсрочку от мобилизации.
  • Генштаб сообщает, что в России решили досрочно выпустить и отправить на войну против Украины курсантов военных училищ.

Читайте также: Буданов призвал украинцев не бояться российской мобилизации: Для нас это подарок

Оксана Житнюк
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разведка гур мобилизация перехват Бурятия
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