ГУР уничтожило под Москвой три ветки нефтепродуктопровода оккупантов – видео
В результате операции Главного управления разведки Министерства обороны уничтожены три нити важного нефтепродуктопровода россиян в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и обнародовала соответствующее видео.
31 октября в результате спецоперации военной разведки выведен из строя нефтепродуктопровод "Кольцевой", который обеспечивал российскую оккупационную армию ресурсами.
Объект критической военной инфраструктуры расположен на территории Раменского района Московской области.
Антидроновая сетка и "защита" вражеского объекта военизированной охраной не помогли – все три нити, по которым агрессор транспортировал бензин, дизель и авиационное топливо, одновременно взорвались. Нефтепродуктопровод выведен из строя, заявили в ГУР.
Оккупанты направили на место взрыва свои спецслужбы и ремонтные бригады.
Длина магистрального нефтепродуктопровода – 400 километров. Топливо для транспортировки по трубопроводу поступало из Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов. Ежегодно объект был способен перекачивать до 3 млн тонн авиационного топлива, до 2,8 млн тонн дизеля и до 1,6 млн тонн бензина.
- В России утром 28 августа в результате взрыва была уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Тверь".
- 7 октября в Ленинградской области России осуществлена операция, в рамках которой под откос пустили поезд с военным грузом.
