В результате операции Главного управления разведки Министерства обороны уничтожены три нити важного нефтепродуктопровода россиян в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и обнародовала соответствующее видео.

31 октября в результате спецоперации военной разведки выведен из строя нефтепродуктопровод "Кольцевой", который обеспечивал российскую оккупационную армию ресурсами.

Объект критической военной инфраструктуры расположен на территории Раменского района Московской области.

Антидроновая сетка и "защита" вражеского объекта военизированной охраной не помогли – все три нити, по которым агрессор транспортировал бензин, дизель и авиационное топливо, одновременно взорвались. Нефтепродуктопровод выведен из строя, заявили в ГУР.

Оккупанты направили на место взрыва свои спецслужбы и ремонтные бригады.

Длина магистрального нефтепродуктопровода – 400 километров. Топливо для транспортировки по трубопроводу поступало из Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов. Ежегодно объект был способен перекачивать до 3 млн тонн авиационного топлива, до 2,8 млн тонн дизеля и до 1,6 млн тонн бензина.