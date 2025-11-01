Унаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони знищено три нитки важливого нафтопродуктопроводу росіян у Московській області. Про це повідомила пресслужба ГУР й оприлюднила відповідне відео.

31 жовтня внаслідок спецоперації воєнної розвідки виведено з ладу нафтопродуктопровід "Кільцевий", який забезпечував російську окупаційну армію ресурсами.

Об’єкт критичної військової інфраструктури розташований на території Раменського району Московської області.

Антидронова сітка та "захист" ворожого об’єкта воєнізованою охороною не допомогли – усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель і авіаційне пальне, одночасно вибухнули. Нафтопродуктопровід виведено з ладу, заявили в ГУР.

Окупанти спрямували на місце вибуху свої спецслужби та ремонтні бригади.

Довжина магістрального нафтопродуктопроводу – 400 кілометрів. Пальне для транспортування трубопроводом надходило із Рязанського, Нижньогородського та Московського нафтопереробних заводів. Щороку об’єкт був здатен перекачувати до 3 млн тонн авіаційного пального, до 2,8 млн тонн дизелю та до 1,6 млн тонн бензину.