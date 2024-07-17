Благотворительный фонд Вернись живым показал видео с дрона, снятое в изувеченном войной Часовом Яру, где когда-то проживали почти 13 000 человек.

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Сейчас город полностью разрушен, на кадрах не видно ни одного уцелевшего здания.

Оборону города продолжают удерживать бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила и другие подразделения Сил обороны.

4 июля в ВСУ сообщили, что подразделения Сил обороны отошли с позиций в микрорайоне "Канал" в Часовом Яре. Впоследствии появились снимки с дрона, как выглядит этот район.

Forbes писало, что россияне якобы потеряли 99 000 оккупантов в районе Часового Яра. Однако в ВСУ к такой цифре относятся несколько скептически.

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