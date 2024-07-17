Благодійний фонд "Повернись живим" показав відео з дрона, зняте у понівеченому війною Часовому Ярі, де колись проживали майже 13 000 людей.

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Наразі місто повністю зруйноване, на кадрах не видно жодної вцілілої будівлі.

Оборону міста продовжують тримати бійці 24 ОМБр імені короля Данила та інші підрозділи Сил оборони.

4 липня у ЗСУ повідомили, що підрозділи Сил оборони відійшли з позицій у мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру. Згодом з'явились знімки з дрона, як виглядає цей район.

Forbes писал, що росіяни нібито втратили 99 000 окупантів в районі Часового Яру. Проте у ЗСУ до такої цифри ставляться дещо скептично.

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