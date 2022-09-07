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Как украинский "Бук" сбил российского "Аллигатора": видео пуска и попадания видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 13:32
Видео - Воздушные Силы ВСУ
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Украинские военные с помощью зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

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Уничтожение произошло 7 сентября около 08:30 в Херсонской области. На кадрах зафиксирован пуск ракеты, ее полет и вспышка в небе – попадание.

Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн.

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Марко Сировой
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ВСУ вертолет Херсон бук аллигатор воздушные силы ка-52
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