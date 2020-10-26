Выборы. Полиция заявила о подкупах в Киеве и четырех областях – видео задержаний

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По данным полиции, людей свозили голосовать за деньги в другие регионы. Предлагали от 500 до 2000 грн вознаграждения

В день выборов в Киеве, Одесской, Запорожской, Николаевской и Киевской областях полиция зафиксировала сетки для подкупа избирателей. Задержаны некоторые избиратели и организаторы, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В ведомстве отмечают, что организаторы действовали по схеме так называемых "каруселей". Людей свозили в другие регионы, где они должны были проголосовать за конкретного кандидата.

В полиции в частности рассказали о таких инцидентах:

– 24 человек из Луганской области везли голосовать за 500 грн в Гатное Киевской области;

– 80 человек из Николаева – в Бучанский район Киевской области. Платили до 2000 грн за голос;

– 132 человек из Житомирской области – в Святошинский район Киевской области.

– В Киеве официальный представитель одного из кандидатов предлагал проголосовать за вознаграждение. У него изъяли деньги и списки с отметками.

По всем этим инцидентам проведены задержания, в том числе предполагаемых организаторов. Открыты уголовные дела по статье о подкупе избирателей (ст.160 УКУ). Самая мягкая санкция статьи – штраф от 100 до 300 нмдг (1700 – 5100 грн), самая жесткая – до семи лет заключения.

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Теги: выборы, подкуп, карусели
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