Ляшко заявил о слиянии с Кличко: у мэра Киева об этом не знают

Вчера, 31 июля, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко "против нашествия зеленой чумы". Соответствующее видеобращение он разместил у себя в Facebook.

"Замечательная новость! Мы объединяем с Виталием Кличко наши усилия против нашествия зеленой чумы на Украину", - провозгласил лидер "радикалов".

При этом, как выяснил журналист LIGA.net, у мэра Киева о таком "объединении" ничего не знают.

"Мы узнали об этом из Facebook. Мы не понимаем, о каком именно объединении идет речь. Возможно, Олег Валерьевич таким образом хотел выразить поддержку местному самоуправлению", - сообщила пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева.

Радикальная партия Ляшко не преодолела пятипроцентный барьер на прошедших досрочных выборах в Раду. Таким образом, вскоре лидер партии станется без мандата.

Кличко сегодня утром обратился в НАБУ с просьбой открыть дело по заявлению главы Офиса президента Андрея Богдана. Тот сделал ряд заявлений о "смотрящих" в Киевсовете и якобы попытке предложить ему взятку "за более лояльное отношение" к Кличко. Ранее глава ОПУ передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

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