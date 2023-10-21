Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады полетали дроном над деоккупированной более месяца назад Клещеевкой на Бахмутском направлении. Видео того, как сейчас выглядит село, опубликовали в YouTube.

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Клещеевка была и остается важнейшим флангом Бахмута. После ее освобождения военные не раз показывали, что осталось от украинского села после российских захватчиков.

На опубликованных кадрах не осталось ни одного уцелевшего дома или другого сооружения. На улицах Клещеевки лежат обломки военной техники россиян и домов украинцев.

Вокруг – выжженная земля, сожженные танки и бронетехника оккупантов.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что в течение суток россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки, однако Силы обороны не позволяют им этого сделать.

15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.

17 сентября 80-го отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку близ Андреевки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины собираются освободить Бахмут и еще два города.

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