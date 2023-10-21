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Мертва земля. Як зараз виглядає Кліщіївка – детальне відео польоту дрона над селом видео

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 09:43
Відео: 80 ОДШБр
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Бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади політали дроном над деокупованою понад місяць тому Кліщіївкою на Бахмутському напрямку. Відео того, як зараз виглядає село, опублікували в YouTube.

Кліщіївка була та є найважливішим флангом Бахмута. Після її звільнення військові неодноразово показували, що залишилося від українського села після російських загарбників.

На опублікованих кадрах не залишилося жодного вцілілого будинку чи іншої споруди. На вулицях Кліщіївки лежать уламки військової техніки росіян і домівок українців.

Навкруги – випалена земля, спалені танки та бронетехніка окупантів.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що протягом доби росіяни намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, проте Сили оборони не дозволяють їм цього зробити.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.
  • 17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України збираються звільнити Бахмут і ще два міста.

Дивіться також: Біля Кліщіївки Сили оборони полонили колишнього мера російського міста – відео

Мілана Головань
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війнаКліщіївка
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