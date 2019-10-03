Митинг под ОП. К Зеленскому выдвинули требования по обмену: видео

Под Офисом президента Владимира Зеленского сегодня прошел еще один пикет. В этот раз от него потребовали не допустить обмена с РФ фигурантов дела о теракте в Харькове в 2015 году, пишет Цензор.НЕТ.
Сообщается, что акцию устроили представители общественных организаций, волонтеры и активисты. Они потребовали не включать в списки на обмен Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Все они являются подозреваемыми в совершении теракта, который унес жизни четырех человек.
Участники митинга также подписывали обращение, которое уже подписали десятки общественных организаций и более тысячи неравнодушных людей. Его намерены передать в Офис президента.
Ранее подобная акция уже прошла в Харькове.
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