Митинг под ОП. К Зеленскому выдвинули требования по обмену: видео

Под Офисом президента Владимира Зеленского сегодня прошел еще один пикет. В этот раз от него потребовали не допустить обмена с РФ фигурантов дела о теракте в Харькове в 2015 году, пишет Цензор.НЕТ.

Сообщается, что акцию устроили представители общественных организаций, волонтеры и активисты. Они потребовали не включать в списки на обмен Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Все они являются подозреваемыми в совершении теракта, который унес жизни четырех человек.

Участники митинга также подписывали обращение, которое уже подписали десятки общественных организаций и более тысячи неравнодушных людей. Его намерены передать в Офис президента.

Ранее подобная акция уже прошла в Харькове.

22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрыв. Погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык. Происшествие квалифицировали как теракт.

В совершении преступления обвиняют троих мужчин: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергей Башлыкова. Уже более четырех лет их дело рассматривает Фрунзенский суд Харькова.

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