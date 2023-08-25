Могилы боевиков террористической группы Вагнера снесли на кладбище под Самарой в России. Видео опубликовал оккупант и поклонник наемников.
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Кладбище находится в селе Николаевка под Самарой.
Захватчик показывает обелиск, который открывал лично главарь вагнеровцев Евгений Пригожин.
Рядом с монументом были могилы вагнеровцев, но теперь их снесли и постелили дорожку.
Оккупант жалуется, что это кощунство: боевики "погибали за Россию", а теперь их могилы сравняли с землей.
Затем захватчик показывает сложенные кресты и венки из могил вагнеровцев, многие боевики были ликвидированы в 2023 году.
По словам оккупанта, на кладбище "не ясно, что происходит".
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- К вечеру 23 августа появились сообщения о падении в Тверской области самолета, принадлежавшего главарю террористической организации Группа Вагнера Евгению Пригожину.
- В тот же день Центр национального сопротивления сообщил, что боевики Группы Вагнера формируют колонны для выезда из своих лагерей в Беларуси.
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