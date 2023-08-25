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Могилы вагнеровцев начали сносить в России – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 14:40
Видео: ресурс оккупантов
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Могилы боевиков террористической группы Вагнера снесли на кладбище под Самарой в России. Видео опубликовал оккупант и поклонник наемников.

Кладбище находится в селе Николаевка под Самарой.

Захватчик показывает обелиск, который открывал лично главарь вагнеровцев Евгений Пригожин.

Рядом с монументом были могилы вагнеровцев, но теперь их снесли и постелили дорожку.

Оккупант жалуется, что это кощунство: боевики "погибали за Россию", а теперь их могилы сравняли с землей.

Затем захватчик показывает сложенные кресты и венки из могил вагнеровцев, многие боевики были ликвидированы в 2023 году.

По словам оккупанта, на кладбище "не ясно, что происходит".

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Артём Джерипа
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