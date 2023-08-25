Могилы боевиков террористической группы Вагнера снесли на кладбище под Самарой в России. Видео опубликовал оккупант и поклонник наемников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кладбище находится в селе Николаевка под Самарой.

Захватчик показывает обелиск, который открывал лично главарь вагнеровцев Евгений Пригожин.

Рядом с монументом были могилы вагнеровцев, но теперь их снесли и постелили дорожку.

Оккупант жалуется, что это кощунство: боевики "погибали за Россию", а теперь их могилы сравняли с землей.

Затем захватчик показывает сложенные кресты и венки из могил вагнеровцев, многие боевики были ликвидированы в 2023 году.

По словам оккупанта, на кладбище "не ясно, что происходит".

Читайте также: Спасти имидж Путина. Беларусь для Вагнера с самого начала не основное направление – ГУР

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.