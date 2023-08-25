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Могили вагнерівців почали зносити у Росії – відео видео

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 14:40
Відео: ресурс окупантів
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Могили бойовиків терористичної групи Вагнера знесли на кладовищі під Самарою у Росії. Відео опублікував окупант та прихильник найманців.

Кладовище розташоване у селі Миколаївка під Самарою.

Загарбник показує обеліск, який відкривав особисто ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин.

Поряд з монументом були могили вагнерівців, але тепер їх знесли й постелили доріжку.

Окупант жаліється, що це блюзнірство: бойовики "гинули за Росію", а тепер їх могили зрівняли з землею.

Потім загарбник показує складені хрести та вінки з могил вагнерівців, багато з бойовиків було ліквідовано у 2023 році.

За словами окупанта, на кладовищі "не зрозуміло, що відбувається".

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Артем Джеріпа
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