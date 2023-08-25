Могили бойовиків терористичної групи Вагнера знесли на кладовищі під Самарою у Росії. Відео опублікував окупант та прихильник найманців.
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Кладовище розташоване у селі Миколаївка під Самарою.
Загарбник показує обеліск, який відкривав особисто ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин.
Поряд з монументом були могили вагнерівців, але тепер їх знесли й постелили доріжку.
Окупант жаліється, що це блюзнірство: бойовики "гинули за Росію", а тепер їх могили зрівняли з землею.
Потім загарбник показує складені хрести та вінки з могил вагнерівців, багато з бойовиків було ліквідовано у 2023 році.
За словами окупанта, на кладовищі "не зрозуміло, що відбувається".
- Ввечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного ж дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- Надвечір 23 серпня з'явились повідомлення про падіння у Тверській області літака, який належав ватажку терористичної організації Група Вагнера Євгенію Пригожину.
- Того самого дня Центр національного спротиву повідомив, що бойовики Групи Вагнера формують колони для виїзду зі своїх таборів у Білорусі.
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