Журналист-расследователь Денис Бигус опроверг материал Bihus.info, в котором утверждалось, что в доме у нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы нашли большие суммы денег и золото. Журналистов подвел источник, заявил он в видеообращении.

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Вчера проект Bihus.info опубликовал видео, в котором были фото якобы с обысков в доме у Кивы. Журналисты утверждали, что в доме были найдены наличными 1,1 млн грн и $500 000, золото, изображение нардепа в образе итальянского диктатора Бенито Муссолини и другие предметы.

Сегодня Бигус говорит, что этот материал не соответствует действительности. Он объяснил, что источник в правоохранительных органах прислал фото якобы с обысков у Кивы, однако оказалось – эти фото были сделаны на обысках по другому делу.

Бигус сказал, что это "его лажа" и "его факап". Он извинился перед аудиторией и другими СМИ, которые распространили неправдивый материал.

По состоянию на полдень 2 декабря видео якобы об обысках у Кивы удалено с канала Bihus.info.

26 октября против Кивы открыто уголовное дело из-за стрельбы, которую он устроил в годовщину убийства лидера ОУН (б) Степана Бандеры.

29 октября против Кивы открыли дело по статье о госизмене.

16 ноября глава МВД Денис Монастырский лишил Киву наградного оружия за "недостойное поведение", а 18 ноября нардеп сдал два наградных пистолета.

16 ноября в ГБР сообщили, что провели обыски у Кивы, но деталей не раскрыли.

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Марк Сировой

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