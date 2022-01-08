В Украину не пустили на съемки 34-летнего российского актера, который незаконно посещал временно оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
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В ГПСУ не называют фамилии актера, однако источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Вячеславе Чепурченко. Он в частности снимался в фильме "Гурзуф" в Крыму.
По данным ГПСУ, он ехал в Украину на съемки и перелет в Киев из Стамбула.
Пограничники установили, что он незаконно посещал захваченный Россией Крым. Актер всячески пытался отрицать, что был на полуострове.
"Я не знаю географию Украины. Я знаю Ростов, Москву, Сочи, Камышин – свой родной город под Волгоградом. Вот это все мое. Я работаю в Москве", – говорит актер на видео с его допросом.
За нарушение украинского законодательства ему запретили въезд в Украину на три года. Его отправили обратно в Стамбул за счет авиакомпании.
- 17 декабря в Украину не пустили российского музыканта Александра Ильчука и певицу Марию Гусарову (Mary Gu). А 19 декабря – российскую актрису Любовь Резину (Баханкову).
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