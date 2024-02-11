Отбивали штурм и сорвали российский триколор: пограничники поделились кадрами – видео
Во время отражения штурма на Донецком направлении украинские пограничники обнаружили установленный оккупантами "триколор" и сорвали его. Соответствующее видео было опубликовано Министерством внутренних дел.
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Министерство сообщило, что пограничники обнаружили российский флаг, которым захватчики заметили якобы их территорию.
"Наши бойцы, рискуя жизнью, достали вражескую тряпку из неустановленного для нее места и выбросили", – сообщили в ведомстве.
Также, отметили в МВД, двое военнослужащих ГПСУ, которые отличились своим поступком, награждены военным командованием.
- По словам генерала Тарнавского, россияне сейчас пытаются перерезать дорогу в Авдеевку.
- Военное командование утверждает, что ситуация в районе Авдеевки сложная, но контролируемая. Россияне увеличивают количество артобстрелов и продолжают активизировать наступательные, штурмовые действия с северного и южного флангов, а бои уже пришли к городской застройке. Однако подразделения ВСУ продолжают сдерживать противника и принимают меры по укреплению обороны.
- 11 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в субботу на фронте произошло 98 боевых столкновений. Две трети всех российских атак пришлись на два направления – район Авдеевки и Марьинки.
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