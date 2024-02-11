Під час відбиття штурму на Донецькому напрямку українські прикордонники виявили встановлений окупантами "триколор" та зірвали його. Відповідне відео опублікувало Міністерство внутрішніх справ.

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Міністерство повідомило, що прикордонники виявили російський прапор, яким загарбники помітили нібито їхню територію.

"Наші бійці, ризикуючи життям, дістали ворожу ганчірку з невстановленого для неї місця й викинули", – повідомили у відомстві.

Також, зазначили у МВС, двох військовослужбовців ДПСУ, котрі відзначились своїм вчинком, нагороджено військовим командуванням.

За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу в Авдіївку.

Військове командування стверджує, що ситуація у районі Авдіївки складна, але контрольована. Росіяни збільшують кількість артобстрілів і продовжують активізувати наступальні, штурмові дії з північного та південного флангів, а бої вже дійшли до міської забудови. Однак підрозділи ЗСУ продовжують стримувати супротивника та вживають заходів щодо зміцнення оборони.

11 лютого Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у суботу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Дві третини усіх російських атак прийшлися на два напрямки – район Авдіївки й Мар'їнки.

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