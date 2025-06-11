"Паутина" СБУ должна была опутать всю РФ, но ударить FPV удалось не везде: новые детали

Служба безопасности Украины подтвердила, что первоначально планировала удар по пяти российским аэродромам, однако на одном из них реализовать замысел не удалось. Об этом говорится в новом видео СБУ об операции "Паутина".

Фуры с переправленными в Россию FPV-дронами выехали на пять разных аэродромов, где размещалась стратегическая авиация противника.

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Удар планировался по аэродромам "Оленья" (север России), "Иваново", "Дягилево" (центральная часть РФ), "Белая" (южная РФ) и "Украинка" (дальний восток РФ).

"Таким образом "Паутина" СБУ должна была опутать всю Россию. На четырех аэродромах, кроме дальневосточного, удалось реализовать задуманное", – сообщили в СБУ.

Спецслужба не уточнила, почему не удалось ударить по "Украинке".

Однако ранее губернатор Амурской области РФ Василий Орлов сообщал, что атака не состоялась, потому что прицеп на фуре с дронами якобы взорвался на трассе "Чита – Хабаровск". Был пожар, пострадал водитель.