"Паутина" СБУ должна была опутать всю РФ, но ударить FPV удалось не везде: новые детали
Служба безопасности Украины подтвердила, что первоначально планировала удар по пяти российским аэродромам, однако на одном из них реализовать замысел не удалось. Об этом говорится в новом видео СБУ об операции "Паутина".
Фуры с переправленными в Россию FPV-дронами выехали на пять разных аэродромов, где размещалась стратегическая авиация противника.
Удар планировался по аэродромам "Оленья" (север России), "Иваново", "Дягилево" (центральная часть РФ), "Белая" (южная РФ) и "Украинка" (дальний восток РФ).
"Таким образом "Паутина" СБУ должна была опутать всю Россию. На четырех аэродромах, кроме дальневосточного, удалось реализовать задуманное", – сообщили в СБУ.
Спецслужба не уточнила, почему не удалось ударить по "Украинке".
Однако ранее губернатор Амурской области РФ Василий Орлов сообщал, что атака не состоялась, потому что прицеп на фуре с дронами якобы взорвался на трассе "Чита – Хабаровск". Был пожар, пострадал водитель.
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Это была наиболее дальнобойная операция Украины, а "офис" был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Эксперты показали визуализацию операции "Паутина", а источники LIGA.net – кадры подготовки к операции.