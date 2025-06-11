"Павутина" СБУ мала оплутати всю Росію, але вдарити FPV вдалося не скрізь: нові деталі
Служба безпеки України підтвердила, що початково планувала удар по п’яти російських аеродромах, проте на одному з них реалізувати задум не вдалося. Про це йдеться у новому відео СБУ про операцію "Павутина".
Фури з переправленими до Росії FPV-дронами виїхали до п’яти різних аеродромів, де розміщувалась стратегічна авіація противника.
Удар планувався по аеродромах "Оленья" (північ Росії), "Іваново", "Дягілєво" (центральна частина РФ), "Бєлая" (південна РФ) та "Українка" (далекий схід РФ).
"Таким чином "Павутина" СБУ мала оплутати всю Росію. На чотирьох аеродромах, крім далекосхідного, вдалося реалізувати задумане", – повідомили в СБУ.
Спецслужба не уточнила, чому не вдалося вдарити по "Українці".
Однак раніше губернатор Амурської області РФ Василь Орлов повідомляв, що атака не відбулася, тому що причеп на фурі з дронами нібито вибухнув на трасі "Чита – Хабаровськ". Була пожежа, постраждав водій.
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% від усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Експерти показали візуалізацію операції "Павутина", а джерела LIGA.net - кадри підготовки до операції.