Под Белгородом поднимается густой черный дым. Оккупанты жалуются на атаку БпЛА – видео
Российские пропагандистские Telegram-каналы заявили, что днем 21 мая в Белгородской области прогремели взрывы, в результате чего над городом поднялся густой черный дым.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно обвинил в атаке украинскую армию.
По его словам, в селе Вознесеновка Шебекинского района беспилотники попали по территории сельскохозяйственного предприятия: посечены складские помещения и ангары с техникой, также произошло возгорание емкости с топливом.
Впрочем, некоторые ресурсы утверждают, что удар пришелся по топливохранилищу оккупантов, которое они использовали для ведения войны против Украины.
- В ночь на 17 мая произошла, вероятно, самая большая дроновая атака на Россию за все время войны – более 100 беспилотников.
- В Севастополе была повреждена электроподстанция "Севастопольская", в Новороссийске – нефтяной терминал, в Туапсе – нефтеперерабатывающий завод.
- В ночь на 19 мая украинские БпЛА атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод.
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