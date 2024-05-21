Российские пропагандистские Telegram-каналы заявили, что днем 21 мая в Белгородской области прогремели взрывы, в результате чего над городом поднялся густой черный дым.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно обвинил в атаке украинскую армию.

По его словам, в селе Вознесеновка Шебекинского района беспилотники попали по территории сельскохозяйственного предприятия: посечены складские помещения и ангары с техникой, также произошло возгорание емкости с топливом.

Впрочем, некоторые ресурсы утверждают, что удар пришелся по топливохранилищу оккупантов, которое они использовали для ведения войны против Украины.

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